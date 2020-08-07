Лопасть ветряка из Куликово стала экспонатом Музея Мирового океана

. Фото: Янтарьэнерго

Теперь в Музее Мирового океана можно увидеть огромную - длиной 13,5 метра - лопасть ветрогенератора Зеленоградской ВЭС. Она была частью ветроэлектрической установки мощностью 225кВт, проработавшей сначала в Дании, а потом у поселка Куликово Калининградской области.

Новый экспонат расположат у самолета - амфибии Бе- 12. Как сообщает пресс-служба «Янтарьэнего», лопасть поможет познакомить жителей и гостей города с историей первого ветропарка в России.

Отметим, Зеленоградская ВЭС сейчас не эксплуатируется. Вместо нее в поселке Ушаково построили новый ветропарк мощностью 5,1 МВт. На Зеленоградской ВЭС произведен частичный демонтаж старых сооружений, закончат работы до конца августа текущего года.