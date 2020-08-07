На янтарном комбинате в Янтарном добыли полуторакилограммовый янтарный самородок

Коллекционное собрание Янтарного комбината пополнилось очередным крупным янтарным самородком. Добыт он был в четверг 6 августа, а вес его составил 1482 грамма.

- Уникальный образец, по мнению работников предприятия, своими очертаниями напоминает контур самого холодного материка Земли, - сообщает пресс-служба комбината. - Благодаря необычной форме самородок получил название «Антарктида». У него неоднородные геологическая структура и цвет – от медового до темно-коричневого.

Традиция присваивать янтарным самородкам названия зародилась на Калининградском янтарном комбинате в 2018 году. На протяжении последних трех лет каждый добытый экземпляр ископаемой смолы, вес которого превышает 1 килограмм, получает имя. «Антарктида» стала восьмым янтарным самородком сезона добычи янтаря, стартовавшего 21 мая этого года – на два месяца позже обычного из-за введенных ограничительных мер в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Седьмой самородок – «Десантник» – добыт в Приморском карьере 3 августа.