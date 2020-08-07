«Рассадят через два кресла» Роспотребнадзор проверил готовность стадиона «Калининград» к матчу 8 августа

Рассадка, вероятно, удивит болельщиков Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области поставило жесткие условия перед проведением футбольного матча «Балтика-Волгарь», который пройдет на стадионе «Калининград» 8 августа. На сайте ведомства появился отчет о результатах проверки, в котором поучаствовала главный государственный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.

Не более 10% загрузки трибун при соблюдении социальной дистанции, масочный режим, проведение дезинфекции поверхностей, запрет на организацию питания, проведения ПЦР исследования на COVID-19 участникам спортивных соревнований, организация «чистой зоны» на стадионе и других – вот условия выдвинутые Роспотребнадзором.

- При подготовке к матчу стадионом приобретены бесконтактные термометры для всех входных групп, - добавляют в ведомстве, - бесконтактные санитанайзеры, дезинфицирующие средства, рециркуляторы, установлен дезинфекционный туннель, разработан график дезинфекции трибун.

Также организаторам порекомендовали отказаться от турникетов при входе для минимизации контактных поверхностей; раздавать и продавать маски за пределами входа на стадион; обеспечить контроль за рассадкой с учетом социальной дистанции; дезинфицировать контактные поверхности во время матча; разместить информационные памятки по профилактике новой коронавирусной инфекции. По фотографиям, выложенным на сайте Роспотребнадзора также видно, что болельщиков планируют рассадить через два кресла.