В Пионерском мужчина избил сожительницу и сломал ей руку

В Пионерском отдел дознания местного отделения полиции возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» в отношении 42-летнего местного жителя.

Как установили полицейские, мужчина в ходе бытовой ссоры несколько раз ударил свою сожительницу по лицу и левой руке, сломав ей предплечье.

- Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что здоровью потерпевшей причинен вред средней тяжести,- поясняют в пресс-службе УМВД по Калининградской области. - Санкции статьи 112 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.