В центре Калининграда мужчина вломился в ломбард, угрожая продавщице пистолетом

Момент нападения на ломбард Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сегодня, 7 августа, около 15:30 в ломбарде, расположенном в Калининграде по адресу Советский проспект, дом 9, произошло разбойное нападение. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, мужчина, угрожая сотруднице ломбарда похожим на пистолет предметом, похитил золотые часы и скрылся.

На данный момент полиция устанавливает личность подозреваемого (мужчина попа в объектив камеры наблюдения).

Если Вы узнали злоумышленника на фото, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 551-400 (дежурная часть УМВД), 552-202, 552-098 (дежурная часть ОМВД России по Центральному району) либо 02, 102.

Полиция гарантирует конфиденциальность.