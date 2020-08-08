В Калининграде из-за жары к морю и обратно пустили дополнительный транспорт

На пляже в Янтарном сегодня и в ближайшие дни аншлаг. Фото: Иван МАРКОВ

Из Янтарного в Калининград 8 августа пустят дополнительные вечерние автобусы. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Заливатский на своей странице в «Фейсбук».

- Автобусы отправятся в 22:05 и в 23:05 с ул. Балебина, - написал Алексей Заливатский. - Дополнительные рейсы назначили из-за того, что в Янтарном ожидают большое количество отдыхающих в выходные.

В Зеленоградск и Светлогорск 8 и 9 августа в связи с благоприятным прогнозом погоды также пустили дополнительные поезда.

- 8 и 9 августа в 9:25 с верхней платформы Северного вокзала будет отправляться состав до Зеленоградска. Обратно он поедет в 13:46, - сообщили в Калининградской пригородной пассажирской компании.

Также дополнительные поезда пойдут к побережью и 10 августа.

- 10 августа на двух приморских направлениях назначены вечерние поезда, курсирующие по расписанию выходного дня, - говорится в сообщении. - Из Калининграда в Зеленоградск дополнительный поезд отправится в 20:56, из Зеленоградска в 21:55. Время отправления дополнительного поезда с Южного вокзала в Светлогорск - 20:30, из Светлогорска в Калининград – в 21:45.