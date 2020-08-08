В Калининграде умер бывший директор Кафедрального собора Игорь Одинцов

Игорь Александрович Одинцов. Фото: Александр Матвеев

На сайте мэрии Калининграда от имени главы Калининграда Алексея Силанова размещено соболезнование родным и близким Почетного гражданина города Калининграда Игоря Александровича Одинцова.

- Игоря Александровича мы знали как разностороннего и интеллигентного человека, ответственного и мудрого руководителя, неравнодушного к заботам и проблемам друзей и коллег, - сказано в обращении Силанова. - Жизнь Игоря Александровича была посвящена защите Отечества. Он прошел путь от лейтенанта до полковника. На всех занимаемых должностях проявил себя грамотным и ответственным командиром, пользующимся глубоким уважением сослуживцев.

После увольнения в запас, Игорь Александрович работал заместителем директора производственного технического комбината по строительству и снабжению. В 1991 году переведён на должность заместителя председателя «Бытсоюза» Калининградской области по строительству.

В 1992 году создал и возглавил предприятие «Кафедральный собор». Внес значительный вклад в восстановление города и сохранение его исторического наследия.

Он всегда безупречно выполнял возложенные на него обязанности, ответственно относился к своей работе. Его самоотверженный труд был примером честного и добросовестного служения на благо горожан.

Игорь Одинцов родился 23 марта 1937 года в Крыму, там же окончил школу. В 1960 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. В 1975 году приехал в Калининград. Является лауреатом Национальной премии «Культурное наследие». Имеет звания «Заслуженный строитель РФ», «Ветеран восстановления Калининграда». Звание «Почетный гражданин города Калининграда»присвоено решением Окружного Совета депутатов города Калининграда (пятого созыва) в 2011 году.

О дате похорон пока не сообщается.