В Южном парке Калининграда заработал стационарный туалет

В Южном парке и в сквере у Летнего озера заработали стационарные туалеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

В туалетах есть кабинки для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Обещают, что в ближайшее время в туалетах появятся и пеленальные столики.

В мэрии напоминают, что в скверах и парках города функционируют 7 стационарных туалетов: два в сквере у Нижнего озера (на улицах Клинической и Сергеева), в сквере у Верхнего озера, в парках имени Гагарина, Макса Ашманна, теперь еще и в Южном, а также в сквере у Летнего озера.

Туалеты работают круглосуточно (только в сквере на Нижнем озере туалеты работают с 9 до 21 часа), стоимость - 20 рублей.