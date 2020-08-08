В Калининграде с января по июль 2020 года введено в эксплуатацию 383 жилых дома

До конца года в Калининграде будет сдано 600 тысяч "квадратов" жилья. Фото: Александр Подгорчук

За 7 месяцев 2020 года в Калининграде введено в эксплуатацию в целом 225 квадратных метров. Это 383 жилых дома, из них 39 - многоквартирных (всего 3 тысячи 55 квартир).

- В процентном соотношении многоквартирные дома составляют 76,64% от общей цифры, индивидуальные – 23,36%, - приводит данные мэрия Калининграда.

Наибольшие объемы жилищного строительства - в Ленинградском районе, где введено 97 583 кв.м – это 56,62 % от сданной в эксплуатацию общей площади многоквартирных домов Калининграда в целом. В Московском районе сдано 50 523 кв.м (29,32%), в Центральном – 24 228 кв.м (14,06 %).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели ввода жилья в эксплуатацию на территории городского округа выше на 19 % (за январь-июль 2019 года было введено 188 561 кв.м).

Плановый показатель по ввожу жилья в Калининграде в 2020 году составляет 600 тысяч «квадратов».