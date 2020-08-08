На пляже в Зеленоградске потерялась гражданка Вьетнама

Спасатели доставили ребенка родителям на квадроцикле. Фото: Администрация Зеленоградска

В минувшую пятницу на пульт оперативного дежурного администрации Зеленоградска поступило сообщение о потере в районе одного из отелей 4-летней девочки.

- Немедленно муниципальными спасателями были организованы поиски, - сообщают детали операции на сайте администрации Зеленоградска. - К поискам присоединились спортсмены Федерации водно-моторного спорта Калининградской области

Они и нашли девочку на первом километре Куршской косы, привели к себе на базу, напоили водой, успокоили малышку.

Отмечают, что трудность поиска заключалась в том, что девочка является гражданкой Вьетнама и не говорит по-русски.

Девочку доставили к отелю на квадроцикле и благополучно передали родителям.