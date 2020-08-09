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Коронавирус Covid-19

В Калининградской области коронавирус обнаружили у завхоза детского сада

У большинства инфицированных болезнь протекает с симптомами
Николай ЛитвиновНиколайЛитвинов
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За минувшие сутки в Калининградской области обнаружили еще 13 заразившихся коронавирусом. Среди них - 2 правоохранителя, 3 неработающих, работник промпредприятия, завхоз детского сада в Зеленоградске, работник транспортной компании, медицинский работник, директор магазина непродовольственных товаров и пенсионерка.

- У семи заболевших заболевание протекает в форме ОРВИ, у одного- пневмония, - сообщили подробности в региональном оперативном штпабе. - Пятеро инфицированных выявлены активно по результатам лабораторных обследований контактных в семейных очагах, очагах инфекции по месту работы, а так же при профилактическом обследовании.