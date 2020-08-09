В Калининграде «Мерседес» сбил пешехода и скрылся

ДТП произошло в субботу в 21 час 15 минут на проспекте Мира. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Мерседес» под управлением неустановленного водителя двигался по со стороны улицы Красносельской в сторону улице Менделеева. В районе дома №175 автомобиль совершил наезд на 51-летнего пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева на право по ходу движения автомобиля.

С места происшествия виновник скрылся.

- Женщина доставлена на автомобиле скорой помощи в БСМП, - уточнили в пресс-службе.