В Калининградской области в тушении горящей травы участвовали 25 пожарных

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, за сутки пожарно-спасательные подразделения 5 раз привлекались для ликвидации палов сухой. В каждом из случаев реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-22 в составе 25 человек и 5 единиц техники. Пострадавших нет.

Напоминаем, что единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: (4012)79-99-99.