Под Калининградом автомобиль Субару влетел в придорожное дерево

Участник ДТП на Субару Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На старой светлогорской трассе очередное ДТП, на этот раз с участием автомобиля «Субару Импреза». По словам очевидцев, столкновение с деревом произошло вечером 9 августа после того, как водитель попытался совершить неудачный обгон. Причем, этот обгон мог зацепить и других участников движения.

- Этот умный товарищ на «Субарике» выскочил нам в лоб, - пишет очевидица Татьяна Королева в сообществе автомобилистов Калининградской области, - а когда понял что аварии не избежать, резко решил вернуться в свою полосу, но его начало швырять из стороны в сторону, а тут дерево, которое его и остановило.

По словам других очевидцев, водитель сильно не пострадал, но пережил шок. Что же касается Татьяны Королевой, по счастливой случайности избежавшей столкновения, то она считает, что 9 августа – день ее второго рождения.