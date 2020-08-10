Прокуратура проверит пляж в Прибрежном после гибели ребенка

После гибели 9-летнего мальчика, купавшегося в карьере микрорайона Прибрежный, прокуратура Калининградской области проведет проверку соблюдения законодательства при организации мест для купания в этом карьере, а также обстоятельств нахождения на пляже ребенка.

Напомним, 9-летний мальчик пропал во время купания 9 августа возле СНТ «Мечта». Тело ребенка нашли спасатели МЧС.

Это уже не первый случай гибели детей на воде этим летом. 13 июня в пожарном водоеме на улице Южновокзальной в Калининграде утонул 12-летний школьник. 28 июня на озере в Янтарном утонул 8-летний мальчик.