Калининград вошел в десятку популярных городов для путешествий в сентябре

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Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, куда можно отправиться в путешествие в сентябре.

В десятку популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пятигорск, Петрозаводск, Казань, Переславль-Залесский, Волгоград, Железноводск и Калининград.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых поездки в сентябре на период от 1 до 14 ночей и потратят на проживание от 800 рублей до 5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Калининграде, дороже — в Переславле-Залесском.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 по 30 сентября 2020 года.

Десять популярных городов для путешествий в сентябре:

Санкт-Петербург — 2 250 рублей / 7,07 ночи*

Ростов-на-Дону — 2 213 рублей / 1 ночь

Воронеж — 1 620 рублей / 1 ночь

Пятигорск — 1 916,29 рублей / 14 ночей

Петрозаводск — 5 523,8 рублей / 10,5 ночи

Казань — 1 275 рублей / 10 ночей

Переславль-Залесский — 5 000 рублей / 1 ночь

Волгоград — 2 280 рублей / 1 ночь

Железноводск — 2 300 рублей / 10 ночей

Калининград — 800 рублей / 7 ночей