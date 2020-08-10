Добрались и до Ясного: Антон Алиханов рассказал о благоустройстве в Славском районе

Вечером 9 августа губернатор Антон Алиханов опубликовал в своем инстаграме отчет о проведении благоустройства в Славском районе. По его словам, муниципалитет в последнее время наращивает темпы по приведению в порядок дворов и общественных пространств, оборудованию детских и спортивных площадок. В частности, глава региона сообщил о приведении в порядок парков в поселках Тимирязево и Ясное, которые калининградцы считают одними из самых запущенных в регионе.

- Уже выполнены работы по благоустройству мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших при взятии города Хайнрихсвальде в январе 1945 года, расположенного по улице Советской в Славске, уточнил Алиханов. - Ведется капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью порядка 8,5 км и строительство водопровода в поселке Большаково.

Губернатор также заметил, что в этом году капитально ремонтируют дорожное покрытие по ул. Мелиораторов, ул. Молодежной, ул. Ленина и площадь автостанции в Славске. Также работы идут по ул. Сиреневой в Мысовке, ул. Гагарина в Ясном и ул. Вокзальной в Большаково.

- В муниципалитете установлено 134 новых опор уличного освещения и 71 светильник. В рамках программы конкретных дел выполнена замена водопроводной сети в поселках Гастеллово и Тимирязево. За счет экономии по ПКД обустроены детские игровые площадки в Славске, поселках Большаково и Ясное, - добавил Алиханов.