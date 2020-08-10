Калининградец устроил поножовщину в подъезде

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские задержали мужчину, устроившего поножовщину в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Аллея Смелых. 32-летний уголовник пришел в гости к своей подруге, однако та его не впустила. В результате он стал распивать спиртное в подъезде дома, что не понравилось одному из жильцов.

«Горожанин силой вытолкнул мужчину на улицу. Однако спустя время злоумышленник решил разобраться с жильцом. В ходе конфликта подозреваемый схватил нож и ударил мужчину в грудь, после чего скрылся. Жилец добрался до квартиры и вызвал скорую помощь», - сообщили в полиции.

Пострадавшего доставили в больницу, медики сообщили об инциденте в дежурную часть. Выяснив приметы злоумышленника, полицейские проверили ближайшие улицы и задержали подозреваемого. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.