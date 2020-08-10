В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 10 августа, в течение дня не будет электричества в домах на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов свет отключен на. ул. У. Громовой 39-45, 67 (д/сад №136), 69-97, а также ул. Чайковского 12-30, ул. Римского-Корсакова 17, ул. Фрунзе 59-67, 71.

От холодной воды до 14.00 отключены дома по ул. Артиллерийская 23-55.

С 12.00 до 15.00 - ул. Куприна 17(д/сад № 133);

С 9.00 до 17.00 - ул. Дачная 6;

С 9.00 до 18.00 - ул. У. Громовой 39-97, ул. Интернациональная 32-44, ул. Карамзина,9.