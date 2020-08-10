В Калининградской области пройдут крупномасштабные военные учения

. Фото: пресс-служба Балтфлота

На полигоне «Правдинский» в Калининградской области с 24 по 28 августа пройдут крупномасштабные учения с общевойсковой армией Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

«На полигон уже перемещены основные силы армейского корпуса для проведения тактико-строевых занятий с боевой стрельбой для подготовки к участию розыгрыша боевых действий двухстороннего командно-штабного учения с подразделениями Западного военного округа. В данный момент на полигоне находятся свыше 2500 военнослужащих и около 300 единиц техники, изготовлено более 1,5 тысяч мишеней различного типа и размеров, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника, а также подготовлено более 30 имитационных полей», - отметили в пресс-службе Балтфлота.

Выполнение всех учебно-боевых задач будет фиксироваться с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА).