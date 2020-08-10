Житель Советска получил 3,5 года за 11 краж

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В Советске осудили местного жителя за серию краж. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В течение двух лет мужчина совершил 11 краж из частных домов и придомовых участков на территории Советска. Злоумышленник проникал в дома и на придомовые территории, где похищал электроинструменты, строительные материалы, туристическое снаряжение, бытовую технику и продукты питания. Ущерб составил более 143 тысяч рублей.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.