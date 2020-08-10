В поселке под Гурьевском в результате пожара обгорел фасад офисного здания

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В воскресенье днем в поселке Невском под Гурьевском в результате пожара обгорел фасад офисного здания. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:30. На улице Индустриальной загорелись паллеты, которые находились около 4-этажного офисного здания. В результате обгорел фасад с первого по второй этаж на площади 15 кв.м.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.