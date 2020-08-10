Продавец, сотрудники детского лагеря и гастарбайтеры: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Коронавирус выявили у троих безработных, санитарки и прачки одной из больниц, а также у работника промпредприятия и троих пенсионеров.
Среди заболевших также продавец-кассир продуктового магазина, двое граждан Узбекистана и Киргизии (при оформлении документов), трое сотрудников летне-оздоровительного лагеря, два ребёнка в возрасте 11 и 5 лет и офисный работник.
Всего в области за сутки выявлено 18 новых случаев коронавируса.