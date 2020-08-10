Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

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За последние сутки в Калининградской области подтверждено 18 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У троих заболевших заболевание протекает в форме ОРВИ, у пяти диагностирована пневмония. Десять инфицированных выявлены активно по результатам лабораторных обследований контактных в семейных очагах, очагах инфекции по месту работы, а также при профилактическом обследовании», - сообщили в оперштабе.

Всего в регионе по состоянию на понедельник, 10 августа, зарегистрировано 3018 заболевших.