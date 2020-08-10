На выходных в Калининградской области задержали 27 пьяных водителей

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В Калининградской области на выходных прошли массовые проверки водителей на состояние опьянения. В течение трех дней инспекторы ГИБДД выявили и задержали 27 пьяных водителей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Шестеро водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно, теперь им грозит уголовная ответственность.

Сообщить о грубом нарушении водителем транспортного средства правил дорожного движения, а также о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811.