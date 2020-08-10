На выходных на Виштынце стартовала первая смена «Балтийского Артека»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На Виштынце на выходных стартовала первая смена образовательного форума «Балтийский Артек». Впервые местом проведения стал центр детского и молодёжного отдыха «Жемчужина» в поселке Ягодное, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На первую смену «Кинопространство» приехали 80 молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет. В течение четырех дней с 8 по 11 августа участники форума познакомятся с процессом создания роликов социальной направленности, узнают, что такое командная работа на съёмочной площадке, а так же разберутся в особенностях создания рекламы.

«Перед тем, как заехать на территорию форума, все участники сдали тест на COVID-19 и прошли медицинское обследование. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории лагеря соблюдаются все необходимые санитарные нормы», - заявили в правительственной прес-службе.

Участники форума от 18 до 30 лет могут получить до 1,5 млн рублей на поддержку проектов в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов от Росмолодежи. Очная защита проектов состоится на третьей смене форума.