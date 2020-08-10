В Калининграде водитель грузовика разбил автомобиль, мешавший проезду на остров Канта

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В Калининграде дорожный конфликт закончился повреждением автомобиля и уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел около Кафедрального собора на острове Канта. Водитель легковушки припарковал свой автомобиль и перегородил въезд на территорию острова.

«Подъехавшие грузовики со строительными материалами не смогли проехать из-за припаркованной иномарки, в результате чего возник словесный конфликт. В ходе ссоры один из водителей грузовика КамАЗ стал наносить удары по машине потерпевшего, помяв два крыла и разбив фару. Ущерб от его действий составил 10 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили свидетелей и очевидцев инцидента. На водителя грузовика завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба».