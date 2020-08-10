Более 200 калининградцев стали невыездными из-за долгов за электричество

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В Калининградской области 248 человек стали невыездными из-за долгов за электричество. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Общая сумма задолженности невыездных составила более 11 млн рублей.

В компании отметили, что под запрет на выезд за пределы Калининградской области попали потребители, которые умышленно игнорировали многочисленные уведомления о необходимости погашения задолженности.

В компании добавили, что если клиент попал в трудную жизненную ситуацию, им предлагают реструктуризировать накопившуюся задолженность. Такой вариант погашения долга рассматривается в индивидуальном порядке.