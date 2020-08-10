Под Калининградом прокуратура потребовала законсервировать «немецкий дом»

В Нестеровском районе сохранением здания довоенной постройки озаботилась местная прокуратура.

Объект находится в поселке Ясная Поляна и представляет собой бывший жилой дом. О его ценности в архитектурном или историческом плане в прокурорском иске к администрации МО «Нестеровский городской округ» - ни слова. Проблема в том, что находящееся сегодня (точнее, пришедшее в него без должного ухода) в технически опасном состоянии строение примыкает к дошкольному образовательному учреждению. «Прилегающая к зданию территория не огорожена, в связи с чем неопределенный круг лиц, в том числе и несовершеннолетние, имеют к нему доступ, - отмечает надзирающее ведомство. - Данный объект ввиду своего ветхого состояния, представляет собой опасную зону, где нахождение людей, а тем более детей, является недопустимым».

Вообще-то, прокурор просит суд возложить на окружную администрацию провести работы по консервации данного объекта. Но поскольку ранее здание уже признали аварийным и подлежащим сносу, куда более вероятным представляется именно этот вариант.

Уходящая натура – спешите видеть!