Власти решили, как будет выглядеть фасад калининградской Бастилии

. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В Фонде капитального ремонта Калининградской области утвердили паспорт фасада исторического здания на проспекте Мира в Калининграде, прозванного из-за внешнего сходства со знаменитой парижской тюрьмой Бастилией.

"Мы доработали геометрию фасада с учетом всех замечании , - сообщили в Фонде капремонта. - Также убрали лишние декоративные элементы, оставив только реплики по историческим референсам. Доработали внешнии облик помещении первых этажеи максимально приблизили его к историческому, разработали единыи дизаи н код и шрифт для названии и вывесок с учетом архивных фото".

Отметим, что в обсуждении нового вида фасада активное участие приняло общественность Калининграда.

"Спасибо за совместную работу! Вместе мы взяли Бастилию!", - сообщили в Фонде капремонта, добавив, что и дальше намерены привлекать калининградцев к обсуждению архитектурной среды города.