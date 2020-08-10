Вооруженный калининградец совершил налеты на букмекерскую контору и ломбард

В букмекерскую контору на Московском проспекте Калининград ворвался мужчина и под угрозой, как пишут в полицейских протоколах, «предмета, похожего на пистолет» требовал у работницы заведения:

- Деньги на бочку!

Получив отказ, стрелять не стал, но с досады рукояткой пистолета ударил женщину по голове, поле чего скрылся. Налетчику больше повезло в ломбарде на Советском проспекте. Это заведение он грабанул по той же схеме, добыв золотые часы.

Сотрудники угрозыска отделов полиции по Ленинградскому и Центральному районам установили, что со «стволом» по огороду бегает 55-летний ранее судимый местный житель. А их коллеги из Управления угрозыска областного УМВД РФ выяснили, что подозреваемый в данный момент времени движется на автомобиле такси по улице Суворова на выезд из Калинниграда. Получив соответствующую ориентировку, наряды патрульно-постовой службы, ГИБДД и помогавшие им сотрудники одного из ЧОПов обнаружили искомый автомобиль в одном из дачных обществ.

У задержанного калининградца изъяли пистолет. Он оказался пневматическим, хотя и не с черными накладками на рукоятке, а с коричневыми, которые, вообще-то, положены боевому оружию. Но это давно известная фишка.

- Кроме того, установлено, что злоумышленник из-за личных неприязненных отношений также совершил поджог эллинга, в котором проживала его бывшая сожительница, - добавили в пресс-службе регионального УМВД России. - Здание выгорело полностью.

Теперь разбойник и поджигатель проходит сразу по двум уголовным делам. Пока он помещен в изолятор временного содержания, но с учетом обстоятельств вопрос о переезде в СИЗО – всего лишь дело времени.