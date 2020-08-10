В Советске спасли 15 исторических дверей, которые собирались спалить в котельной

. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

Накануне сотрудники Фонда капремонта Калининградской области совершили рабочий выезд в Советск, где случайно в одной из котельной обнаружили пять деревянных исторических дверей, уже готовых пойти на растопку.

"Заглянули в местную котельную, а там больше пяти исторических двереи лежит. Уже готовые, как топочныи материал, - сообщили в Фонде. - Нам показалось, что гореть будут плохо. Следом нашли строительныи забор не из досок и профлиста, а тоже из аутентичных двереи . Ещее порядка 15 штук в копилку ценных находок!"

В Фонде добавили, что двери из топочнои уже перевезли на склад. Что касается забора, то власти Советска обещали помочь его аккуратно разобрать и перевезти для хранения на склад.