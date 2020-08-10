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Зверски избившим жителя Советска парням инкриминировали покушение на убийство

Статью обвинения органы предварительного следствия переквалифицировали на более тяжкую
Игорь ОреховИгорь ОреховИгорьОрехов
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Советский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области продолжает расследование уголовного дела по факту жестокого избиения 19-летнего парня в городе Советске. Напомним, в ночь на 5 июля у кафе на улице Матросова шестеро пьяных подонков напали на молодого человека, нанеся ему множество ударов кулаками и ногами по голове и телу. Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями был госпитализирован и лишь благодаря умению врачей остался жив.

Поначалу всех шестерых фигурантов уголовного дела отправили на домашний арест. Но этот акт гуманизма пропал даром: обвиняемые несколько раз покидали жилище без разрешения органа предварительного следствия, в связи с чем четверым из них изменили меру пресечения на заключение под стражу. Но главное - следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемых со статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное группой лиц» на статью «Покушение на убийство, совершенное группой лиц». А это предполагает более суровое наказание.

- Двум подследственным указанное обвинение уже предъявлено, - сообщили в пресс-службе регионального Управления СКР.

Криминал