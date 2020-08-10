Фестиваль "Калининград Сити Джаз" перенесли на следующий год

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Юбилейный, 15-й фестиваль "Калининград Сити Джаз" перенесли на август 2021-го года. Как сообщили организаторы, это связано с "отсутствием возможности провести масштабное событие безопасно и с сохранением международного статуса".

- Мы понимаем, чтобы "Калининград Сити Джаз» остался ярким праздником, безопасным для здоровья, и мы все имели возможность услышать и увидеть музыкантов из Европы, Америки и России, нужно сделать паузу, набраться терпения и встретиться тогда, когда это будет разрешено безо всяких условностей, - пояснила пресс-секретарь фестиваля Оксана Акмаева.

По словам организаторов, билеты можно сдать в тех местах, где они приобретались.

- Но вы можете и поддержать фестиваль: уже купленные билеты будут действительны в августе 2021 года. Более того, эти билеты – выгодное вложение: в следующем году абонементы и билеты - «ранние пташки» станут дороже, - добавила Оксана Акмаева.