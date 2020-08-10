Обвиняемый во взяточничестве оперативник УФСИН нарушил условия домашнего ареста

В отношении оперуполномоченного отдела собственной безопасности УФСИН России по Калининградской области 2-й отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях в сфере государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело. Оперу инкриминируют статью УК РФ «Получение взятки за совершение незаконных действий».

А действия были такие. С мая по октябрь прошлого года обвиняемый получил от одного из осужденного, отбывающего срок в печально знаменитой «девятке», 20 тысяч рублей за передачу мобильных телефонов и сим-карт. В дальнейшем предприимчивый зэка планировал развернуть собственный маленький бизнес в исправительной колонии. Но эти планы оказались грубо нарушены сотрудниками регионального УФСБ, по материалам которого и было возбуждено пресловутое уголовное дело.

- В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в областном Управлении СКР.- Гражданину запрещено покидать жилище, общаться со свидетелями по делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и пользоваться Интернетом по обстоятельствам, имеющим отношение к расследуемому уголовному делу.

Но подследственный на часть этих запретов благополучно наплевал, за что и был помещен уже под казенный, а не домашний, арест до 8 сентября этого года. Расследование продолжается.