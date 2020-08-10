На слом: в Озерском районе разобрали на кирпич живописный дом с ажурными балконами

Так выглядит дом в Новостроево сегодня. Фото: Борис Бартфельд

На востоке Калининградской области продолжают планомерно уничтожать историческое наследие. Так, в поселке Новостроево Озерского района (бывший Тремпен) разобрали на кирпич живописный немецкий дом с ажурными балконами. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Союза калининградских писателей Борис Бартфельд.

"Так умирает поселок, последнее, что останется - моя школа, - написал Бартфельд о Новостроево, где писатель родился. - Разобрали роскошное здание правления колхоза, ажурные балконы не спасли".

Так выглядел дом в 2012 году. Фото: prussia39.ru

Поселку Новостроево вообще не повезло. Главная доминанта этого населенного пункта - кирха, освященная в 1695 году, - без потерь пережила Великую Отечественную войну. Однако позднее была разграблена, в 1960-е годы и вовсе снесена. Сейчас от культового сооружения осталось несколько камней.