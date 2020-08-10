Калининградские спортсмены выиграли всероссийский турнир по регби-7

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Воспитанники калининградской спортивной школы выиграли всероссийский турнир по регби-7. Кубок Главнокомандующего ВМФ впервые прошел в Севастополе, сообщает пресс-служба регионального правительства

Балтийский флот успешно представили курсанты Балтийского военно-морского института имени Фёдора Ушакова и прикомандированный личный состав других калининградских флотских подразделений. Немаловажную роль в составе сыграли и выпускники региональной спортшколы олимпийского резерва по игровым видам спорта, ныне проходящие срочную службу в воинских соединениях или обучение в БВМИ.

Выйдя победителями в двух из трёх матчей группового этапа, подопечные Елены Даниленко и Андрея Осипова уступили только рязанским десантникам со счётом 7:17. В полуфинале обыграли команду Черноморского высшего военно-морского училища имени Павла Нахимова, уступая по ходу встречи 7:17, но переломив ситуацию и первенствовав со счётом 21:17.

В финале калининградцы уверенно обыграли коллег из питерского Военного учебно-научного центра Военно-морской академии имени Николая Кузнецова со счётом 21:5 и стали первыми обладателями дебютного Кубка главкома ВМФ по регби-7. Напомним, что эта дисциплина игры с овальным мячом с 2016 года входит в программу Олимпийских игр и с 2012 культивируется в нашем регионе наравне с классическим регби-15, пляжным и женским регби.