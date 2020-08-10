В Калининграде во вторник проверят уличные сирены

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В Калининградской области МЧС проведет проверку работоспособности сирен и акустических установок во вторник 11 августа. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

В 11 часов в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен и акустических установок.

Как сообщает пресс-служба ведомства, кратковременное звучание сигнала сирены «Внимание всем» служит для проверки и никаких действий населения не предусматривает.