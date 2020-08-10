Калининградец сбросил термос на автомобиль своей соседки

Точно не известно, что именно привело 38-летнего жителя города Светлый в исступление: сам факт того, что соседка решила помыть свой КИА прямо под окнами квартиры горожанина, или музыка, под которую дама это делала. Как бы то ни было, после нескольких проигнорированных предупреждений из окна полетел термос, повредивший покрытие кузова иномарки. И дознавателям ОМВД России по Светловскому городскому округу не оставалось ничего другого, как возбудить уголовное дело в отношении жителя улицы Коммунистической.

Таким образом, удачный бросок обойдется светловчанину в 10 тысяч рублей причиненного ущерба и возможным сроком до 2 лет лишения свободы за «умышленное уничтожение или повреждение имущества».