На участке федеральной трассы меняется схема движения из-за строительства перехода

. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На участке трассы Калининград-Нестеров в поселке Ушаково со вторника, 11 августа, меняется схема движения из-за строительства пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

«Началом работ по устройству удлинения переходно-скоростных полос и заездных карманов автобусных остановок в обоих направлениях будут перекрыты переходно-скоростная и крайняя правая полосы проезжей части дороги. Движение транспортных средств будет осуществляется по крайним левым полосам», - отметили в пресс-службе ведомства.

Скорость движения на этом участке будет ограничена до 50 км/ч.