В Калининградской области создадут мультимодальный транспортно-логистический центр

В Калининградской области появится мультимодальный транспортно-логистический центр «Западный». Соответствующее соглашение о взаимодействии заключено между Минтрансом России, региональным правительством и «РЖД».

Центр будет создан на базе ТЛЦ «Калининград» (станция Дзержинская Новая) и ТЛЦ «Черняховск». Объект будет играть роль экспортно-импортного хаба, через который будут проходить грузы, следующие как в Россию, так и из нее, а также грузы, отправляемые из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и в обратном направлении.

Сейчас на ТЛЦ «Калининград» осуществляется перегрузка контейнеров, навалочных и тяжеловесных грузов из вагонов колеи 1 520 мм в вагоны колеи 1 435 мм. Терминал оснащен всем необходимым для переработки 450 тыс. TEU и 2 млн тонн других видов груза в год. На открытой грузовой площадке возможно единовременное хранение 1,2 тыс. TEU и 100 тыс. тонн навалочных грузов.