Калининградец хранил в эллинге арсенал времен войны

. Фото: Пресс-служба транспортной полиции по СЗФО

В Калининграде местный житель попался на хранении боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

48-летнего мужчину задержали по подозрению в хищении лодочного мотора. Транспортные полицейские провели обыск в эллинге, где проживал подозреваемый, однако, мотора там не было. Зато они обнаружили и изъяли более килограмма взрывчатых веществ, 2 самодельных сигнальных револьвера и 174 патрона.

«Злоумышленник пояснил, что часть «арсенала» он обнаружил при раскопках. Боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны. Происхождение остального он пояснить не смог», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На мужчину завели несколько уголовных дел.