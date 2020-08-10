Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Зеленоградске построят новую платформу для электропоездов

Ж/д объект появится в районе автомобильной парковки на улице Приморская
Виктор СергеевВикторСергеев
КомментироватьОставить комментарий
.

.

Фото: zelenogradsk.com

В Зеленоградске планируется построить новую станцию для электропоездов. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Станция предназначена для электропоездов, курсирующих на линии Калининград-Светлогорск через Зеленоградск. Она будет представлять собой платформу длинной 130 метров и шириной 5,5 метров, расположенную в районе автомобильной парковки на улице Приморская.

«От платформы в двух направлениях предусмотрены тротуарные дорожки, одна из которых будет выходить на улицу Приморскую, а вторая - на будущий пешеходный бульвар и западный пляж Зеленоградска. На станции установят энергосберегающее освещение, урны и скамейки», - отметили в администрации муниципалитета.