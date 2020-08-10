В Зеленоградске построят новую платформу для электропоездов

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В Зеленоградске планируется построить новую станцию для электропоездов. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Станция предназначена для электропоездов, курсирующих на линии Калининград-Светлогорск через Зеленоградск. Она будет представлять собой платформу длинной 130 метров и шириной 5,5 метров, расположенную в районе автомобильной парковки на улице Приморская.

«От платформы в двух направлениях предусмотрены тротуарные дорожки, одна из которых будет выходить на улицу Приморскую, а вторая - на будущий пешеходный бульвар и западный пляж Зеленоградска. На станции установят энергосберегающее освещение, урны и скамейки», - отметили в администрации муниципалитета.