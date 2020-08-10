«Россия» увеличивает количество авиарейсов из Петербурга в Калининград

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Авиакомпания «Россия» с 10 по 17 августа увеличит интенсивность авиасообщения между Санкт-Петербургом и Калининградом до пяти рейсов в день. Об этом пишет «ТАСС».

По данным издания, компания постепенно восстанавливает интенсивность перевозок до уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса.

«Авиакомпания «Россия» постепенно наращивает частоту полетов из Санкт-Петербурга, приводя ее к доковидному периоду, а по некоторым направлениям - и к полетам с увеличенной частотностью. С 10 по 17 августа компания увеличит частоту регулярного авиасообщения по маршруту "Санкт-Петербург - Калининград" на семь рейсов в неделю до пяти частот в день, выполняемых совместно с «Аэрофлотом», - цитирует издание словам представителя авиакомпании., - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе по маршруту Санкт-Петербург - Калининград «Россия» нарастила число ежедневных рейсов с трех до четырех.