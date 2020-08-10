Калининградец угнал автомобиль работодателя и попал на нем в ДТП

В Балтийске осудили местного жителя, который угнал машину и попал на ней в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел в январе этого года в Балтийске, где мужчина работал строителем. На улице Морской пехоты он увидел служебный автомобиль организации и попросил у сотрудника ключи, чтобы переодеться в рабочую одежду. Однако вместо этого он сел за руль и поехал в Калининград и по дороге попал в ДТП.

Суд приговорил его к 1 году 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.