Мошенники оформили на калининградку кредитную карту и обналичили 220 тыс рублей

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде сотрудница компании-оператора мобильной связи стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

38-летняя женщина была осведомлена о методах, которыми пользуются злоумышленники. Однако, когда ей позвонили мошенники и представились сотрудниками службы безопасности банка, женщина поверила.

«Под предлогом защиты ее счета от несанкционированного доступа телефонные мошенники убедили горожанку сообщить им данные ее банковской карты и коды из поступивших ей СМС-сообщений», - отметили в пресс-службе полиции.

Получив конфиденциальную информацию, злоумышленники оформили на ее имя кредитную карту и обналичили 220 тысяч рублей. Сейчас подозреваемых разыскивают.