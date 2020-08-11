В поселке Луговое под Калининградом построят школу на 1100 мест

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В поселке Луговое под Калининградом (Гурьевский район) построят школу на 1100 мест. Об этом сообщили в администрации Гурьевского городского округа. Правда, случится это не очень скоро.

- Планируем начать строительство школы в Луговом в 2023 году, - сообщили чиновники. - Сейчас решаем вопрос передачи земельного участка, после чего будем проектировать стройку. Школа примерно на 1100 мест.

В настоящее время в Луговом функционирует старая школа, которую недавно присоединили к Школе будущего в поселке Большое Исаково.