Эксперты оценили доступность отдыха в калининградских санаториях

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Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг регионов Северо-Западного федерального округа по доступности отдыха в санаториях в августе этого года.

Отдых в санаториях Калининградской области оказался на 7 месте самых доступных в СЗФО: проживание, питание и лечение обойдётся в 3,2 тысячи рублей в сутки.

В первую десятку регионов Северо-Запада по доступности санаторного отдыха летом вошли Вологодская область (2450 рублей в сутки), Карелия (2545 рублей), Архангельская область (2600 рублей), Ненецкий автономный округ (2800 рублей), Республика Коми (2850 рублей), Псковская область (2900 рублей), Новгородская область (3100 рублей), Мурманская область (3250 рублей) и Санкт-Петербург (3850 рублей).