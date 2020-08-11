Калининградца задержали за грабеж спустя полтора месяца после освобождения из колонии

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник проник в незакрытый автомобиль на улице Серпуховской и украл мобильный телефон. Грабителю пыталась помешать находившаяся в салоне 10-летняя девочка, однако мужчине удалось вырвать гаджет и скрыться с места происшествия.

Получив приметы грабителя, сотрудники патрульно-постовой службы проверили близлежащие улицы и в ходе патрулирования заметили на Ленинском проспекте мужчину, по приметам похожего на разыскиваемого. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где его опознали потерпевшие.

По данным полиции, неоднократно судимый 45-летний местный житель из места лишения свободы освободился полтора месяца назад. В общей сложности в колонии он провел 28 лет и скоро вновь туда отправится.