Врач, библиотекарь и заведующая детсадом: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших четверо безработных, врач ведомственной поликлиники, два пенсионера и четверо работающих. Также коронавирус выявили у библиотекаря, самозанятого, заведующей детским садом (она находится в отпуске), сотрудника музея и двоих вахтовиков-строителей.

Всего в области по состоянию на вторник, 11 августа, зарегистрировано 3035 случаев заболевания.